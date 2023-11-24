فيديو يكشف السبب وراء الارتفاع المجنون لسعر العقارات في الرياض

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كشف حامد بن حمري، عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، عن أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض. وفي هذا السياق، قام بتوضيح أسعار الشقق المدعومة والعوامل التي تؤثر في السوق العقاري.
السبب وراء الارتفاع المجنون لسعر العقارات في الرياض
كشف حامد بن حمري، عضو اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، عن أسباب ارتفاع أسعار العقار في الرياض، مشيرًا إلى وجود ثلاثة عوامل رئيسية:
- إيقاف الصكوك: تسبب في زيادة الطلب على العقارات.
- نزع ملكيات: أدى إلى نقص المعروض من العقارات.
- حجم المشاريع الهائلة: زيادة الطلب على العقارات بسبب حجم المشاريع الكبيرة.
وأكد أن هذه العوامل أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة في الرياض، حيث وصلت إلى 400% في بعض المناطق، في هذا السياق، قدم المطورون العقاريون، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحدات عقارية بأسعار مدعومة لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وأشار حمري إلى أن هذه الوحدات تشمل شققًا بثلاث غرف نوم بسعر 117 ألف ريال، وشققًا بأربع غرف نوم وغرفة خادمة ومقلط بسعر 181 ألف ريال، مع أقساط تبلغ حدًا أقصى 1100 ريال، كما تضم أيضًا دوبلكس صغيرة بمساحة 244 مترًا بسعر 290 ألف ريال.
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