تراند اليوم : بالفيديو.. "باحث " يكشف عن التحوّل الخطير الذي حدث في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد سيطرة الصحوة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث خالد العضاض ، خلال لقاء ببرنامج " القصة مع طارق الحميد " بقناة "mbc1 " ، عن التحوّل الخطير الذي حدث في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهاية الثمانينيات من القرن الماضي

وقال : مصطلع الصحوة أو الإخوان المسلمين وغيره أصبح دارج بعد أزمة الخليج ، وما قبلها كان هذا الكلام بين طلبة العلم أو العارفين وبعض السلفيين الذين لديهم إدراك جيد للواقع ، ولكن كناحية اجتماعية لم يكن موجود .

ما بعد أزمة الخليج

واستكمل: أن الـ 10 سنوات "في الثمانينات وأوائل التسعينات " هي التي صنعت خارطة ما بعد أزمة الخليج ، ففي هذه السنوات العشر تحولت المراكز الصيفية من حفلات موسيقية وإظهار المواهب ، إلى مراكز تأخذ الطابع الإسلامي ، وفي سنوات معينة كان هناك جماعة تمارس الأنشطة بشكل ديني ، وجماعة تمارسه بشكل طبيعي .

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وتابع: بعد فترة تم انتشار الدعوة عن طريق إنكار المنكر وبدأت عملية الدخول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي عام 1986م وأوائل 1987م حدث تحول خطير في هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر .

وأضاف: تحول جهاز كان مجموعة من الصلحاء الذين كانوا يقدمون الأمر على النهي ، والتربية على مؤاخذة العاصي بمعصيته ، كما لو كان يٌحاكم باسم الله .

سيطرة الصحوة

وأردف: أما عندما سيطرت الصحوة تحول هذا الجهاز بقدرة قادر ، إلى جهاز مباحث واستخبارات ومداهمة وتحقيق ، وفي بعض الحالات تحول إلى جهاز قضائي يٌنفذ الأحكام.