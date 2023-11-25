شكرا لقرائتكم خبر عن أمن جازان يقبض على مخالف لترويجه الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه 2 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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