شكرا لقرائتكم خبر عن مراهقة سعودية فاتنة الجمال طلبت الطلاق بليلة الزفاف لسبب غريب وغامض لم يتخيله احد!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما بلغت شروق سعودية الجنسية والبالغ من العمر خمسة عشر ، بدأت خالتها تتحدث معها عن الحب والزواج ، وعن الشاب في العشرينات من عمره وهو ابن أختها. كانت تمدحه أمام عينيها كل يوم ، حتى بدأت تتكلم معه وأخباره،بعد فترة ، سألتها بصراحة عن رأيها في هذا الشاب، لم تفهم شروق الغرض من السؤال ، فأجابت ببراءة: “لا أعرف ، إنه يشبه الشباب الآخرين في الحي”،لم تكن إجابة شروق مرضية لخالتها ، فامتدحت مرة أخرى الشاب أمامها وألمحت أكثر ، حتى استطاعت جذب الفتاة وجعلها تربط قلبها بالشاب. بدأت الفتاة تستجيب لرغبات العمة ، وبدأت الأخرى تنقل مشاعر الطرفين لبعضهما البعض. ثم تحركت الخالة لإقناع شقيقها بما أقنعت ابنته به. لم يكتف الأب ، لكن أخته أقنعته وأجبرته على القبول.



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من: اليمن الآن

تمت الخطوبة بنجاح وكانت الفتاة سعيدة للغاية. بعد عامين ، جاء العريس مع خالته وعائلته لطلب الزواج. اعترضت عائلة الفتاة ، بحجة أنها لا تزال في المدرسة الثانوية وعليها إنهاء دراستها. وبعد تدخل شيوخ الأسرة ، اضطرت أسرة الفتاة لقبول الزواج. وبالتأكيد ، كانت الفتاة سعيدة للغاية ، فقد قابلت حبيبها الذي زينت لها خالتها كما لو كان ملكًا من السماء.

في ليلة الزفاف ، كان الجميع يشعرون بالسعادة والبهجة. كان العروسين ممتنين ومليئين بفرح لا يوصف. بعد الساعة العاشرة من تلك الليلة ، غادر جميع أفراد الأسرة الحفلة ، وبقي العروس والعريس للاستمتاع بلحظاتهم الخاصة.في هذا الوقت ، بدأت العروس في اكتشاف شخصية عريسها. لاحظت أن سلوكه كان مختلفًا عما توقعته ، خاصة عندما رأت كيف عامل عائلتها قبل مغادرتهم. لم تر منه الاحترام الذي كانت تتوقعه منه تجاههم. بعد مغادرة الأسرة ، هاجم العريس العروس على الفور وطالبها بخلع ملابسها. كان يتصرف مثل وحش ينقض على فريسته ، وزاد خوف الفتاة ، لكنها لم تستطع فعل أي شيء. سرعان ما خلعت ملابسها وبدأ العريس يمارس الجنس العنيف ، وكانت الفتاة تصرخ وتتألم ، لكنه لم يهتم بمشاعرها.

بعد انتهاء الجماع ، نظر العريس إلى بقع الدم للتأكد مما إذا كانت العروس عذراء أم لا. لكنه لم يجد أي دم. سارع العريس للاتصال بخالة العروس وعائلتها ليخبرهم بذلك. حاولت الخالة أن تتوسل إليه وأن تقسم أن العروس كانت عذراء ، لكنه لم يلتفت إلى كلامها. غضب والد الفتاة بشدة وأقسم أنه سيأخذ الفتاة إلى الطبيب على الفور للتأكد. ذهبوا إلى الطبيب ووجدوا الفتاة في حالة صعبة. لقد تعرضت للإذلال الشديد والتشكيك في براءتها أمام عائلتها.

ولما وصلوا إلى المستشفى فحص الطبيب الفتاة وتفاجأ! لقد وجدت بعض الدم ، لكنه كان قليلًا جدًا. تفاجأ العريس كيف لم ير أي دم! كان الدم قليلًا ومتأخرًا في الظهور ، لكن عريس العجول لم ينتظر أو يفحص جيدًا.على الرغم من ذلك ، أصر الأب على إجراء فحص لابنته للتأكد. وأكد الفحص أن الفتاة كانت لا تزال عذراء وأن عشاء البكارة كان رقيقًا للغاية مما يفسر نقص الدم.

بعد ذلك ، قرر الأب أن يأخذ ابنته معه إلى المنزل ولن تعود مع زوجها. ذهب كل حبهم بسبب سلوكه الجارح وإهانتهم لها. لم تعد ترغب حتى في ذكر اسمه بعد الآن. مكثت الفتاة مع والدها لمدة يومين إلى أن تدخلت السلطات في القضية وأجبرت الأب على إعادة ابنته إلى زوجها.

لم تستطع الفتاة قول أي شيء. رأت أن حياتها قد دمرت بعد هذا الحادث وأنه لن يأتي أحد لخطبتها إذا طلبت الطلاق. لم يصدق المجتمع كلام الأطباء الذين أكدوا عذريتها.

عادت الفتاة إلى زوجها وهي تحمل جراحها. لم تستطع النظر إليه على أنه عشيقها السابق ، لكنها أصبحت أسيرة له. أنت تكرهها ولا يمكنك التخلص منها. من جانبه ، لم يعاملها زوجها معاملة حسنة. كل الصفات التي رأتها فيه كانت مجرد تمثيل واستمرت حتى لقائهما الأول.