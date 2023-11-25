شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: الدكتورة خلود تحرج فرح الهادي في بيتها والان مع التفاصيل الكاملة

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دعت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي صديقتها ومواطنتها، الدكتورة خلود، لزيارتها في منزلها. توجهت خلود بسرور للاستجابة للدعوة، وقضت ساعات متواصلة مع فرح في المنزل. لاحظ الجميع كيف تفاعلت خلود بشكل رائع مع آدم، وأثارت انتباه الحضور بأسلوبها الفريد في التعامل معه.

الدكتورة خلود تحرج فرح الهادي في بيتها

تم مشاركة مجموعة من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع بين

في منزل الأخيرة، حيث قضى الثنائي وأطفالهما وقتًا ممتعًا.استقبل الفنان عقيل الرئيسي الدكتورة خلود بترحيب حار، وشارك صورة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليق يُرحب بصديقة زوجته وابنتها الصغيرة لولو.

وفي مقطع فيديو طريف، ظهرت الدكتورة خلود وهي تحمل آدم، ابن عقيل الرئيسي، وفرح الهادي، حيث كانت فرح تعبر عن عدم الرضا بطريقة فكاهية.

في فيديو آخر، ظهرت الدكتورة خلود وهي تسلي وتفرح آدم، في حين كان الصغير يلتفت بعيدًا ليركز على شيء آخر. ردت فرح الهادي بنكتة قائلة: “عين على أبوه وعين على البنت”، مشيرة إلى لولو، ابنة خلود.