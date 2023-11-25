انت الان تتابع من مسجد شبه مدمر.. شاهد: أول صلاة جمعة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 24 نوفمبر 2023, 10:26 مساءً

في مسجد شبه مدمر في غزة أقام جمع من الفلسطينيين صلاة الجمعة تزامناً مع بدء سريان الهدنة التي تستمر لمدة 4 أيام، وتتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة، إضافة إلى تبادل الأسرى. وحرص عشرات المصلين على إقامة صلاة الجمعة التي حرموا منها نحو شهرين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر، وعلى الرغم من حالة المسجد الذي سقط سقفه وجدرانه، وظهر متضرراً بشدة بعد قصف عدواني غاشم، إلا أن المصلين حضروا بالعشرات لذكر الله. ووفقاً لأحدث إحصائيات الأضرار في غزة، فقد بلغ عدد المساجد المدمرة تدميراً كلياً 85 مسجداً، فيما وصل عدد المساجد المدمرة جزئياً 174 مسجداً. فيما ارتفعت أعداد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل، وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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