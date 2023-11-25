تراند اليوم : بعد سجنها 7 سنوات.. شاهد: لحظة لقاء أسيرة فلسطينية بعائلتها في القدس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لقاء الأسيرة الفلسطينية ملك سليمان بعائلتها في منزلها في بلدة بيت صفافا جنوب شرقي مدينة القدس، بعد الإفراج عنها ضمن إتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأظهر الفيديو لحظة دخول الأسيرة الفلسطينية إلى منزل عائلتها، واحتضنت والدتها، وهي ترد كلمة "يمة يمة"، وسط حالة من الفرحة والبكاء، فيما أصيبت الأم بحالة إغماء على ما يبدو.

وكانت ملك قد اعتقلت عام 2016، حيث كانت تبلغ 16 سنة، أثناء تواجدها في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس.

وأدانتها محكمة إسرائيلية حينها بذريعة الضلوع في "أعمال المقاومة"، وأصدرت بحقها حكماً لمدة 10 سنوات. وبعد الاستئناف، تم تخفيض الحكم لتسعة أعوام.