شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ظهور جريء جداً لفوز الفهد بملابس مثيرة يشعل السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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ظهرت فوز الفهد، خبيرة التجميل، بجمال طبيعي مذهل في آخر ظهور لها، حيث أثارت إعجاب متابعيها.

شاهد ظهور جريء جداً لفوز الفهد

فاجأت فوز الفهد متابعيها بمقطع فيديو جديد، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وخالية من أي مكياج في هذا الفيديو بدت ملامحها واضحة وجميلة، ما أثار إعجاب الجمهور.

الفهد، خبيرة التجميل، أصبحت أمًا للمرة الثانية في العام الماضي، حيث رزقت بطفلتها الجديدة التي أطلقت عليها اسم “فوز”. وكانت قد أنجبت طفلها الأول، أحمد، في عام 2021.