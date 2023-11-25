تراند اليوم : بالفيديو: محام يروي قصة جملة كتبها أكاديمي لزوجته قبل 16 عاماً قادته للجلد

صحيفة الخليج 365: روى المحامي خالد الحجاج، قصة جملة كتبها أكاديمي لزوجته قبل 16 عاماً قادته للجلد 80 جلدة.

اتصالات وكلمة سيئة

وقال الحجاج في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": أكاديمي تزوج امرأة ثانية قبل 25 سنة وبعد 9 سنوات من العلاقة حدث خلاف بينهما ولم ترد على اتصالاته فأغضبه تصرفها فدفعه لإحضار ورقة وكتب فيها كلمة سيئة تحمل معنى القذف وطلب منها الرد عليه.

الخلاف والطلاق

وأضاف: اتصل الأكاديمي بزوجته وتم الصلح بينهما وسافرا وأنجبا 3 أبناء وقبل سنة اختلف معها مجدداً وعندما احتد الخلاف بينهما طلقها وبعد الانفصال تفاجأ برفع طليقته دعوى قذف وعندما تمت مواجهته بورقة عليها خط يده مكتوب فيها كلمة سيئة.

القذف والجلد

وأكمل: أحيلت الدعوى للمحكمة وأمام القاضي رد عليه وأخبره بأن الموضوع قديم وله 16 سنة وتم الصلح بينهما ولم يكن في خلاف وقتها وأثبت القاضي كلامه ثم قال وبناء على ما أقر به وبما أن الكلمة التي قالها تعد صريحة في القذف؛ وبالتالي حكم عليه بحد القذف وهو الجلد 80 جلدة، مبينا أنه ذهب لمحامي للاعتراض على الحكم.