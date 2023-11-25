تراند اليوم : شاهد: محام كويتي يفتح النار على الملثم "أبو عبيدة" بعد زعمه بانتصار المقاومة على إسرائيل: يا أحمق عن أي انتصار تتحدث بعد مقتل وإصابة أكثر من 45 ألف من سكان غزة

صحيفة الخليج 365: فتح المحامي الكويتي سعود الشحومي، النار على الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الملثم "أبو عبيدة" بعد زعمه بانتصار المقاومة على إسرائيل.

انتصار المقاومة

وقال الشحومي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة "إكس": خرج مرة أخرى الأحمق المدعو أبو عبيدة والذي يعتبره البعض لدينا بأنه رمز المقاومة وبدأ يوحي للأطفال بأن يتمثلوا به، وزعمه بأن المقاومة قد انتصرت بعد سقوط أكثر من 15 ألف شهيداً، وجرح أكثر من 30 ألف، ودفن 10 آلاف تحت الأنقاض، وهجر أكثر من مليون و 200 ألف فلسطيني فيا أحمق عن أي انتصار تتحدث.

الحوثي وإيران

وأكمل: خرج هذا الأحمق الأرعن يوعز بالشكر لإيران ولبنان والحوثي الإرهابي في اليمن الذي قذف قذيفتين واحدة طاحت للبحر وأخرى طاحت ما أعرف وين وقتلت عائلة مساكين مالهم علاقة بإسرائيل ولا الصهاينة.

القراصنة وسفينة يابانية

وزاد: مثل القراصنة راحوا حق سفينة صادوها بها مساكين يابانيين وقائدها فقط يهودي وبدأوا يبشرون بالنصر، مردفا: هؤلاء من شكرتهم يا هذا وتركت الدول العربية وعلى رأسهم السعودية ومصر والكويت والإمارات وكل الدول العربية والخليجية.

معبر رفح

وواصل: أنتم في السابق وقفتم مع صدام حسين المجرم ضد الحق الكويتي، موجها رسالة للأشقاء في مصر، قائلاً:" اتركوا عنكم هذا السفيه الساقط الإخواني الذي أيضا تلقونه في جحر قاعد ويغرد ويقول إن المقاومة هي من فتحت معبر رفح وأن مصر ليس لها فضل".

سيارة إسعاف

ومضى: خرج أحمق آخر يتحدث عن الإسعاف الكويتي بأن مصر قامت بسرقته، يا هذا هناك حكومة في دولة الكويت لو كان هذا الأمر حدث لتحدثوا وصرحوا، لا يمكن أن تضع مصر عينها على سيارة إسعاف، "فما هذا السفه؟".

الولاء والبراء

وأشار: المقاومة ولا أكبر دولة تستطيع أن تفتح باب في مصر دون إذن القيادة المصرية والجيش المصري، فيما وجه رسالة للقيادات الخليجية والعربية، قائلا: "احذروا كل الحذر من هذه الجماعة الإرهابية التي تدين بنظام الولاء الإخوان والبراء من كل الأنظمة الأخرى".

شرع وملة

وأضاف: يا هذا نحن نقول في شرعنا وملتنا وعقيدتنا بأن الولاء لله عزوجل ورسوله وعقيدتنا الإسلامية والبراء منكم أنتم أولاً وأخراً فما فعلتموه جريمة بحق الناس والشعوب.

تقليب الشعوب

وتابع: كذلك الأمر ذاهب تقلب الشعب العربي الأردني على قيادته وعلى البيت الهاشمي خسئت يا هذا وخسئت ربعك وجماعتك اللي قاعدين يوميا يقلبون الشعوب على حكامها.

غياهب الجب

وختم: رسالة أخيرة للحكومة الكويتية أما آن الأوان للصحو من "غياهب الجب"، فالأمر بلغ مداه حتى بدأوا يقلبون الشعب الكويتي على الشعب السعودي والمصري وبدأت قياداتهم يقلبوا على القيادة لذلك اصحوا قبل أن يأتي يوم نندم على هذا الصمت وكل ما فعلتموه تجاهنا ونحن نصرخ.