تراند اليوم : نقلا عن تقرير استخباراتي فرنسي قديم .. شاهد: الأمير "نايف الشعلان " يكشف عدد أفراد قبيلة " عنزة وشمر والرولة " والقبائل الأخرى في الجزيرة العربية عام 1884م

صحيفة الخليج 365: أوضح الأمير نايف بن فواز الشعلان، أن تقرير استخباراتي فرنسي صدر في عام 1884م كشف عدد سكان مدن السعودية وعدد أفراد القبائل في الجزيرة العربية في ذلك الوقت.

عدد سكان مدن السعودية وقال خلال مقطع فيديو، أثناء حكم نابليون الثالث فرنسا، أرسل بعثة إلى الشرق الأوسط، مسحت الجزيرة العربية من اليمن إلى بلاد الشام، وحصروا أعداد السكان.

وأشار إلى أنهم أعدوا تقرير بعدد السكان في مدن المملكة في ذلك الوقت، فمثلا عنيزة كان عدد سكانها 20 ألف، وبريدة 13 ألف، والرس 5 آلاف، والرياض 25 ألف، وجدة 17 ألف، والمدينة 16 ألف، والطائف 8 آلاف، وينبع 7 آلاف و500، وأكبر مدينة كانت مكة وبلغ عدد سكانها 45 ألف.

عدد أفراد القبائل وحول عدد أفراد القبائل، قال : " بلغ عدد قبيلة عنزة 120 ألف، وشمر 112 ألف، والرولة 300 ألف وقبائل أخرى 110 آلاف.

وأوضح أن التقرير كان تقرير استخباراتي لأنهم كانوا يجهزون حملة على الشرق الأوسط، وتم عمل هذه الإحصائية للاستفادة أثناء الحملة.