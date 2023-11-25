شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 5 خضروات صديقة لمن يعانون م السكري والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضحت التحليلات الخاصة بالخبراء أن تضمين الخضروات الصحية في النظام الغذائي يمكن أن يسهم في تنظيم مستويات الأنسولين بفعالية، مما يعزز أيضًا تخفيض مستويات السكر في الدم.

5 خضروات صديقة لمن يعانون م السكري

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا“، تظهر الدراسات أن استهلاك الخضروات الخمسة التالية يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم إفراز الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم: