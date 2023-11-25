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أوضحت التحليلات الخاصة بالخبراء أن تضمين الخضروات الصحية في النظام الغذائي يمكن أن يسهم في تنظيم مستويات الأنسولين بفعالية، مما يعزز أيضًا تخفيض مستويات السكر في الدم.
5 خضروات صديقة لمن يعانون م السكري
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا“، تظهر الدراسات أن استهلاك الخضروات الخمسة التالية يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تنظيم إفراز الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم:
- القرع المر:
يُعرف القرع المر، المعروف أيضًا باسم الكاريلا، بكونه غنيًا بالألياف، ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر بشكل طبيعي.
- البامية:
تحتوي البامية على كميات كبيرة من الألياف وتحتوي على مركبات يمكن أن تبطئ امتصاص السكر في الجهاز الهضمي، مما يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.
- البروكلي:
يُعرف البروكلي بأنه غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية، ويعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة.
- السبانخ:
بفضل احتوائها على الحديد والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في تحسين حساسية الأنسولين والمساهمة في تحكم أفضل في نسبة السكر في الدم.
- الكالي:
الكالي هو نوع من الخضروات الورقية الذي يتميز بتنوع العناصر الغذائية، ويعتبر منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف، مما يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.
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