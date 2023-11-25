شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ملكة جمال السعودية روني القحطاني بالبكيني في العرض الخاص لملكة جمال الكوكب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رسوم تجديد الإقامة في السعودية للعاملين.. هذه الشروط المطلوبة والفئات المستثناة

شاركت رومي القحطاني، معجبيها بصور خلف الكواليس من عرض البكيني في مسابقة ملكة جمال الكوكب، والتي أُقيمت في التاسع عشر من نوفمبر في بنوم بنه، مملكة كمبوديا.

تفاصيل خلف الكواليس تظهر أجواء الاستعداد والتألق التي عاشتها رومي أثناء مشاركتها في المسابقة. لم تُكشف الصور عن النتائج النهائية، ولكن يمكننا رؤية رومي وهي تتألق بفخر وأناقة في الأحداث الخاصة بالمسابقة.

وتعكس هذه اللقطات جهودها في التحضير والتألق على المسرح، حيث يظهر الاهتمام بالتفاصيل والأناقة في اختيار الزي الرسمي. إنها فرصة للجمهور للتفاعل مع رومي ودعمها في رحلتها نحو تحقيق أهدافها في عالم ملكات الجمال.

ملكة جمال السعودية روني القحطاني

رومي القحطاني رفضت ارتداء البكيني في العرض الخاص بمسابقة ملكة جمال الكوكب، واكتفت بارتداء إطلالات سباحة مختلفة. في الإطلالة الأولى، ارتدت مايوه سباحة بقطعتين باللون الأزرق، مع تغطية باقي جسدها بالكاش مايوه الشفاف. أما في الإطلالة الثانية، فقد ارتدت شورتًا قصيرًا باللون الكحلي مع قطعة توب باللون الفوشيا.

رد فعل الجمهور كان إيجابيًا تجاه قرار رومي القحطاني، حيث أشادوا بموقفها الجريء واحترامها لثقافتها وعاداتها. يظهر ذلك بالتفاعل الكبير والدعم الذي تلقته إطلالاتها.