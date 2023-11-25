تراند اليوم : هل تذكرون الضابط الأمريكي الذي قتل "جورج فلويد"؟.. هذا ما حدث له داخل السجن على يد نزيل آخر

ترجمة حصرية: كشفت وكالة أسوشيتد برس، عن تعرض ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين، المدان بقتل الأمريكي جورج فلويد، للطعن على يد نزيل آخر وأصيب بجروح خطيرة أمس الجمعة في سجن فيدرالي في أريزونا.

وبحسب مصادر الوكالة، وقع الهجوم في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في توكسون، وهو سجن متوسط ​​الحراسة يعاني من ثغرات أمنية ونقص في الموظفين.

من جهته أكد مكتب السجون أن شخصًا مسجونًا تعرض للاعتداء في مركز FCI في توكسون حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.

وقالت الوكالة في بيان إن الموظفين احتوا الحادث واتخذوا "إجراءات لإنقاذ حياة النزيل ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تعليق الزيارة في المنشأة التي تضم حوالي 380 نزيلاً.

يذكر أن القضاء الأمريكي أصدر حكما بالسجن 22 عاما وستة أشهر على ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق في مدينة مينيابوليس، إثر تسببه في مقتل المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد بعد جثم شوفين بركبته على عنقه على مدى نحو تسع دقائق مانعا عنه التنفس الطبيعي.