تراند اليوم : بالفيديو.. مختص يحذر الشباب من مشاريع الكافيهات: ‏قلنا مليون مرة لا تفتح كوفي

صحيفة الخليج 365: حذر المختص في المشاريع عبدالعزيز الدويش، الشباب من مشاريع الكافيهات تجنباً للتعثر.

القوة الشرائية

وقال الدويش في مقطع فيديو: قلنا مليون مرة لا تفتح كوفي، جاءني شباب كثيرون في آخر شهرين قالوا كافيهاتنا متعثرة حتى ما قادرين نغطي مصاريفها بسبب المنافسة الدامية وانخفاض القوة الشرائية وانخفاض فاتورة المستهلك في الكافية.

منافسة دامية

وتابع: من الصعوبة جداً أنك تنافس، احذر لا تدخل في منافسة دامية إما أنك تضيف قيمة مضافة وميزة تنافسية وتغير في السوق وتجعل العمل مستدام أو لا تدخل في هذا المجال.