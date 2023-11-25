شكرا لقرائتكم خبر عن مبتعثة سعودية تحقق اكتشافًا جديدًا في استخدام أحد الأدوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توصلت دراسة بحثية أجرتها المبتعثة من كلية الصيدلة بجامعة الطائف إلى جامعة هارفارد لإكمال الإقامة التخصصية في العناية الحرجة الدكتورة شيماء الزائدي إلى فاعلية استخدام دواء "سوغاماداكس" لعكس الحصار العصبي العضلي خارج العمليات الجراحية.

وقالت الدكتورة شيماء إن دواء "سوغامداكس" اعتُمد في عام 2015 من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في العمليات الجراحية.

إنجازات المبتعثات السعوديات

وبينت أنها قيّمت مع الفريق البحثي استخدامات سوغامداكس خارج غرف العمليات ونشر الممارسات الطبية في مستشفى برقهام - ثاني أكبر مستشفى تعليمي في كلية الطب بجامعة هارفارد وأكبر مستشفى في منطقة لونغوود الطبية في بوسطن ماساتشوستس-.

وقبل البحث للعرض في مؤتمر العناية الحرجة الطبي، وستنشر النتائج في ولاية أريزونا في يناير 2024.

وذكرت الدكتورة بتميز المستشفى الذي مكّنها من الاطلاع على أحدث التجارب الطبية في ابتكار العديد من الأدوية مما زاد من خبراتها.

استثمار السعودية في الكادر البشري

وقدمت الشكر للقيادة الرشيدة -أيدها الله- التي سخّرت جميع الإمكانيات للاستثمار في الكادر البشري في جميع التخصصات من أفضل الجامعات العالمية.

وحصلت الدكتورة شيماء على جائرة التميز العلمي، وتخرّجت من ضمن أوائل برنامج الدكتوراه المهنية في الصيدلة من الجامعة الطبية في ولاية ساوث كارولاينا.

والتحقت ببرنامج الإقامة الصيدلانية العامة في مستشفى برجهام التابع لجامعة هارفارد الطبية، حيث تكمل برنامج الإقامة التخصصية في العناية الحرجة في نفس المستشفى.