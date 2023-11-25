شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة العامة للري تستعرض تجاربها في تقنيات الري الحديث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المؤسسة العامة للري تفاصيل مشاركتها في المؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ الهدف السادس - التحديات والفرص".

وشاركت المؤسسة في المؤتمر بورقة عمل قدمها نائب الرئيس للمشاريع المهندس محمد بن زيد أبو حيد تحت عنوان "مساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية بالمملكة".

استخدامات المياه المجددة

واستعرضت المؤسسة من خلال ركنٍ مخصص، تجربتها في استخدامات المياه المجددة، واستخدام تقنيات الري الحديث، والخدمات المقدمة في مختبرات جودة المياه، إضافةً إلى تجارب المزارع النموذجية الرائدة.

وشاركت المؤسسة في الجلسة الأولى للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "استدامة موارد المياه في المناطق الجافة: تجربة المملكة العربية السعودية".

تعزيز ودعم الاستدامة المائية

وبحث أبرز الخبراء والمختصين في مجال المياه، المشاركين في المؤتمر الرؤى المستقبلية لتحقيق أمن مائي عربي مستدام، وتعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها.

هذا بالإضافة إلى ربطها بالتقنية والابتكار، وعرض المبادرات والاستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز ودعم الاستدامة المائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.