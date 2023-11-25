شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الاستعلام السريع عن صلاحية تأمين مركبة برقم الاقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - طريقة التعرف على صلاحية هوية مقيم عبر ابشر برقم الإقامة

إن التحقق من صلاحية تأمين المركبة يعتبر أمرًا حيويًا للعديد من الأفراد، خاصةً لأولئك الذين يمتلكون سياراتهم. تُظهر اهتمامات المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن من خلال توفير مجموعة من شركات التأمين. يهدف ذلك إلى حماية الأفراد الذين يمتلكون سياراتهم من أي حوادث قد تطرأ على المركبة.وفي هذا السياق، فقد وفرت مديرية المرور رابطًا يُمكن الأفراد من الاستعلام عن صلاحية التأمين على أي مركبة. يعتبر هذا الرابط وسيلة فعّالة للتحقق من تحديث التأمين وضمان حماية المركبة.

الاستعلام السريع عن صلاحية تأمين مركبة برقم الاقامة

للاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة في المملكة العربية السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط التالي: منصة أبشر.

حدد “أفراد” من القائمة الظاهرة.

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك الشخصية مثل الاسم ورقم المرور.

ستظهر أمامك نافذة تحقق، قم بإدخال الكود المرئي الذي يظهر.

بعد التسجيل، انتقل إلى قائمة “خدمات” واختر “خدمات المرور”.

اختر “استعلام عن صلاحية التأمين على مركبة”.

أدخل رقم الهوية الوطنية لمالك السيارة ورقم اللوحة، ثم اضغط على “استعلام”.

ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بتأمين المركبة أمامك.

يجب أن يتم تجديد التأمين على المركبة قبل انتهاء صلاحيته لتجنب فرض غرامات ومخالفات، في حالة عدم تجديد التأمين، يمكن أن يتم فرض غرامة تتراوح بين 100 إلى 150 ريال، ويجب على صاحب المركبة دفع الغرامة وتجديد التأمين.