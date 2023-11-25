تراند اليوم : بالأرقام.. الإعلامي الكويتي "علي الفضالة" يكشف ماذا خسرت غزة بسبب طوفان الأقصى من أجل إطلاق سراح 150 سجيناً لحماس في إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الكويتي "علي الفضالة"، ماذا خسرت غزة بسبب طوفان الأقصى من أجل إطلاق سراح 150 سجينا لحماس في إسرائيل.

طوفان الأقصى

وقال الفضالة، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": خلونا نعرف ماهو الانتصار الذي تحقق من طوفان الأقصى ببداية 6 / 10 حتى هذا اليوم، 14500 قتيل فلسطيني نحسبهم عندالله شهداء، و35000 الف مصاب، و7000 مفقود، و1.4 مليون نازح.

سجناء ومباني مدمرة

وأضاف: 20000 فقدو وظائفهم داخل إسرائيل، و3000 سجناء جدد، و51500 مباني مدمرة.

حماس والانتصار

وتابع: كل هذا حدث بالنهاية إفراج 150 سجين من أفراد حماس أين الانتصار ممكن أحد يفهمني وين الانتصار.