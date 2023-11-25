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تراند اليوم : بالأرقام.. الإعلامي الكويتي "علي الفضالة" يكشف ماذا خسرت غزة بسبب طوفان الأقصى من أجل إطلاق سراح 150 سجيناً لحماس في إسرائيل

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صحيفة الخليج 365: كشف الإعلامي الكويتي "علي الفضالة"، ماذا خسرت غزة بسبب طوفان الأقصى من أجل إطلاق سراح 150 سجينا لحماس في إسرائيل.

طوفان الأقصى

وقال الفضالة، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": خلونا نعرف ماهو الانتصار الذي تحقق من طوفان الأقصى ببداية 6 / 10 حتى هذا اليوم، 14500 قتيل فلسطيني نحسبهم عندالله شهداء، و35000 الف مصاب، و7000 مفقود، و1.4 مليون نازح.

سجناء ومباني مدمرة

وأضاف: 20000 فقدو وظائفهم داخل إسرائيل، و3000 سجناء جدد، و51500 مباني مدمرة.

حماس والانتصار

وتابع: كل هذا حدث بالنهاية إفراج 150 سجين من أفراد حماس أين الانتصار ممكن أحد يفهمني وين الانتصار.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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