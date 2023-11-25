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تراند اليوم : ‏⁧بالفيديو.. الصرامي‬⁩ : أخاف على كريستيانو وكأنه أحد أفراد أسرتي

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صحيفة الخليج 365: عبر الناقد الرياضي سعود الصرامي عن خوفه من تعرض لاعب النصر للحسد.

وقال الصرامي في برنامج الديوانية، إن العام الماضي رددوا بعض العبارات مثل "اللي أعطى النصر يعطينا" فأصيب بعدها حارس النصر أوسبينا ولم يعود حتى الآن.

واعترض المتواجدون في الاستوديو على نظرية الصرامي وقالوا له هذه مباريات وكرة قدم ووارد حدوث هذه الأمور فيها وقالوا له لو أنك خايف عليه بخره.

وأضاف الصرامي بأن النصر يقدم متعة كروية لكل عشاق العالم، قائلا:‏⁧ أنا أخاف على كريستيانو وكأنه أحد أفراد أسرتي، وأشار إلى أنه التقى به ووصفه بأنه شخص غير طبيعي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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