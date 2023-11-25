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الضباب يغطي أجواء محافظة طريف مع انخفاض في درجات الحرارة

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واس - طريف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وكانت سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية صباح الجمعة، 6 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

توقعات مركز الأرصاد

وكان توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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