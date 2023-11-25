شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة ينفذ 2625 مشروعًا في 94 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مدير إدارة البرامج التطوعية بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور علي بن سعد القرني، في المؤتمر السابع للجمعية السعودية للأشعة التداخلية المنعقد في الرياض.

وأكد "القرني" أن المركز يعد واجهة حضارية للمملكة العربية السعودية وذراعًا إنسانيًا طليعيًا مختصًا بتقديم المساعدات الخارجية للمملكة في الخارج.

إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة الدولية

وأوضح أن المركز تأسس وفقا لتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في 13 مايو 2015م.

وبين أنه يعتمد على مبادئ الشفافية والحيادية والاحتراف المهني، معددًا مشاريع المركز التي بلغت حتى الآن 2.625 مشروعًا نفذت في 94 دولة.

وذكر أن قيمة المشروعات تجاوزت 6 مليارات و483 مليونًا و571 ألف دولار أمريكي، في عدد من القطاعات، بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا.

وشملت الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإيواء ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية والمياه والإصحاح البيئي والحماية وغيرها من القطاعات الحيوية.

مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة

كما أبرز البرامج النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجنّدين، ومشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ومشروع الأطراف الصناعية.

هذا فضلًا عن البرامج التطوعية. وأفاد الدكتور علي القرني أن عدد البرامج التطوعية المنفذة حتى الآن بلغت 492 برنامجًا تطوعيًا في المجالات الطبية والتعليمية والحرفية والتدريبية نفذت في 36 دولة حول العالم.

واستفاد منها أكثر من مليون فرد أجري خلالها أكثر من 136 ألف عملية جراحية.

وبين الآلية المتبعة للتطوع، من خلال التسجيل في البوابة السعودية للتطوع الخارجي كون المركز هو القناة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن التطوع الخارجي.