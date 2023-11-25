كم قيمة غرامة مخالفات شهادة إتمام البناء؟ وما هي طرق دفعها؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة للمستفيدين من دعم ريف تأتي شهادة إتمام البناء ضمن الوثائق الرئيسية التي يجب الحصول عليها في المملكة العربية السعودية، وتصدر هذه الشهادة من قبل وزارة البلدية والقروية بعد استكمال بناء المبنى وتحقيق جميع الشروط المحددة، تعتبر هذه الشهادة بمثابة إثبات رسمي بأن المشروع البنائي قد تم تنفيذه بموافقة وفقًا للضوابط واللوائح المحددة.يكون الحصول على شهادة إتمام البناء أمرًا حيويًا لإكمال العملية البنائية وللسماح بتوصيل المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتعتبر منصة بلدي وسيلة فعّالة للحصول على هذه الشهادة، والتي تخضع لرقابة وإشراف وزارة البلدية والقروية. قيمة غرامة مخالفات شهادة إتمام البناء لإصدار شهادة إتمام البناء عبر منصة بلدي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: قم بزيارة المنصة الإلكترونية لبلدي عبر الرابط المقدم.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

اختر خدمة الرخص الإنشائية من القائمة.

اختر خدمة إصدار شهادة إتمام البناء.

حدد المنطقة التي يتم فيها البناء وأدخل بيانات المبنى.

قدم جميع الوثائق الضرورية وقم بدفع رسوم إصدار الرخصة.

اكتب اسم المكتب الهندسي المسؤول عن البناء وأرسل الطلب. مدة استخراج شهادة إتمام البناء تعتمد على عدة عوامل، ولكنها عادة ما تتراوح بين 7 إلى 10 أيام عمل، وبالنسبة للغرامات المحتملة عند وجود مخالفات لشهادة إتمام البناء، تعتمد على نوع المخالفة. على سبيل المثال، قد تتراوح الغرامات بين 5,000 ريال و10,000 ريال، وتختلف حسب نوع المخالفة، مثل تقديم مخططات كاذبة أو عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة.

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