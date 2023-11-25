شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لردت فعل مشهورة سناب صوص بعد أن دفع لها معجب حساب البنزين في المحطة والان مع التفاصيل الكاملة
أثارت مشهورة سناب شات أصالة، المعروفة بـ “صوص”، الجدل من جديد بعد ظهورها في مقطع متداول وهي ترقص داخل سيارتها على أنغام أغنية “إيه الأساتوك ده”، وذلك بعدما أخبرها عامل محطة الوقود بأن شخصًا ما قام بدفع فاتورة البنزين بدلاً عنها.
فيديو لردت فعل مشهورة سناب صوص
صوص أعربت عن سعادتها الكبيرة بهذا الموقف حيث قالت: “كل مرة أملأ السيارة بالبنزين يأتيني العامل ويخبرني أن هناك شخصًا قام بتكلفة الفاتورة عني”. وقد تجلى تعبير سعادتها عبر مقطع الفيديو حيث كانت ترقص داخل سيارتها على إيقاع أغنية “إيه الأساتوك ده”.
يُذكر أن صوص سبق وأن أثارت الجدل بتصريحاتها السابقة، حيث قالت في إحدى المرات: “لو فيه صوالين يشتغلوا فيها عيال عندنا والله ما أسوي شعري عند بنت”.
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