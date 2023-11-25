السعودية | المؤسسة العامة للري تُشارك في المؤتمر العربي الخامس للمياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شاركت المؤسسة العامة للري في المؤتمر العربي الخامس للمياه، تحت عنوان “التنمية المستدامة في المنطقة العربية؛ الهدف السادس – التحديات والفرص “، الذي اختتمت فعالياته أمس بفندق الإنتركونتيننتال بالرياض.

وتمثلت مشاركة المؤسسة في المؤتمر الذي استمر يومين، بورقة عمل قدمها نائب الرئيس للمشاريع المهندس محمد بن زيد أبو حيد تحت عنوان ” مساهمة المؤسسة العامة للري في استدامة الموارد المائية بالمملكة “، كما استعرضت المؤسسة من خلال ركنٍ مخصص، تجربتها في استخدامات المياه المجددة، واستخدام تقنيات الري الحديث، والخدمات المقدمة في مختبرات جودة المياه، إضافةً إلى تجارب المزارع النموذجية الرائدة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة شاركت في الجلسة الأولى للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان ” استدامة موارد المياه في الخليج 365 الجافة: تجربة المملكة العربية السعودية”، حيث بحث أبرز الخبراء والمختصين في مجال المياه، المشاركين في المؤتمر الرؤى المستقبلية لتحقيق أمن مائي عربي مستدام، وتعزيز سياسات التكامل والترابط في إدارة قطاعات المياه والزراعة والطاقة وغيرها، وربطها بالتقنية والابتكار، وعرض المبادرات والإستراتيجيات التي اعتمدتها المملكة لتعزيز ودعم الاستدامة المائية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.