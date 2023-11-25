السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة,في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل الى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية،فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .