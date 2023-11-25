الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم. وقال المركز: ‏استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

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