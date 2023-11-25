شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات لعلاج الإمساك بمشروبات طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الإمساك مشكلة عامة بين جميع الأفراد، ويحدث سبب نقص محتوي الماء في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يكون مزمن وحاد، فهو من المشاكل المزعجة في حالة إذا إستمرت لفترة طويلة، ولكن يمكنك التعامل معاها من خلال مجموعة من العلاجات المنزلية التي تعمل بشكل أفضل مع الإمساك ومنها تجهيز مشروبات علاجه .

وصفات لعلاج الإمساك



ما هو الإمساك ؟

يحدث الإمساك بسبب بطئ في حركة الأمعاء وعدم إنتظامها. ويعاني فيه الجهاز الهضمي من صعوبة التخلص من البراز الصلب .وذلك بسبب أن القولون يمتص كميات الماء الموجودة في الطعام مما يبطئ حركة الأمعاء ويصبح البراز جاف ومتصلب ويصبح التخلص منه عملية مؤلمة للغاية وفي بعض الحالات الخطيرة قد يكون هناك أعراض خطيرة مثل إنسداد الأمعاء ويمنع الإمساك مرور البراز والغاز .

أسباب الإمساك : هناك مجموعة متنوعة من أسباب الإصابة بالإمساك وهي كالأتي وفقا لموقع هيلثى..

تناول أطعمة لا تحتوي علي نسبة عالية من الألياف .

عدم الحصول علي كمية كافية من الماء والسوائل الأخري .

عادات تبرز غير منتظمة .

زيادة تناول منتجات الألبان .

إضطراب النظام الغذائي .

الإجهاد .

إضطرابات الطعام .

قلة ممارسة التمارين الرياضية .

الإستخدام المفرط لمسهلات .

مرض التصلب المتعدد .

الحمل .

سرطان القولون .

أعراض الإمساك :

إذا كنت تعاني من الأعراض التالية فأنت تعاني من الإمساك :

صعوبة حركة الأمعاء .

براز حاد .

حرقة في المعدة .

ألام البطن .

صعوبة تمرير البراز .

تورم في البطن .

ألم معوي .

التقيؤ .

الإحساس بالشبع بعد عدم إنتظام حركة الأمعاء .

وصفات علاج الإمساك و مشروبات لعلاج الإمساك

1.مشروب عصير الليمون وزيت الزيتون :

زيت الزيتون النقي ليس زيت دهني وصحي، وبالتالي يساعد في تخفيف الإمساك . لا تستغرب زيت الزيتون متسق القوام ويحفز الجهاز الهضمي، مما يحسن من إنتظام عمل القولون وعند الحصول علي زيت الزيتون بإنتظام يخفف من الإمساك .

سوف تحتاج إلي :

1 معلقة كبيرة من زيت الزيتون .

1/2 كوب عصير الليمون .

الخطوات :

تجهيز كوب فارغ لخلط المكونات معاً جيداً والتقليب حتي يمتزجوا ثم تناول هذا المشروب علي معدة فارغة في الصباح قبل تناول أي شئ أخر . ويفضل الإنتظار لفترة من الوقت قبل تناول أي شئ . يعمل مشروب الليمون وزيت الزيتون كأداة طبيعية تساعد في علاج الإمساك . يفضل الإنتظام علي هذا المشروب لمدة ثلاث أيام

2. ماء الليمون الدافئ :

يعمل حمض الستريك الموجود في الليمون بمثابة منبه للجهاز الهضمي، ويساعد في طرد السموم من الجسم والمواد الغير مهضومة التي تتراكم علي جدران القولون . لا تعتقد عند خلط عصير الليمون بالماء يقلل فقط من شد نكهة الليمون ولكنها تساعد في مد الجسم بالسوائل التي يحتاجها حتي يعمل الجهاز الهضمي بشكل طبيعي .

سوف تحتاج إلي :

1 ليمون طازج .

1 كوب ماء دافئ .

الخطوات :

الضغط علي الليمون لإستخراج العصير من 1 ليمون وإضافته إلي 1 كوب ماء دافئ. العمل علي تناوله بعد تناول وجبات الطعام خصوصاً وجبات الطعام الدسمة .

3. الدبس ( العسل الأسود ) :

العسل الأسود هو المنقذ الأكثر فعالية للأفراد الذين يعانوا من الإمساك لأنه يعمل بطريقة فعالة للتخلص من الإمساك حيث يحتوي علي كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن وتحديداً المغنسيوم الذي يجعله علاج طبيعي ممتاز للتخلص من الإمساك .

سوف تحتاج إلي :

1 معلقة صغيرة من العسل الأسود .

1 كوب ماء دافئ .

الخطوات :

خلط العسل الأسود مع كوب الماء الدافئ والتقليب ثم تناول الخليط ببطئ قد تحتاج إلي زيادة كمية العسل الأسود إلي 2 ملاعق كبيرة من العسل الأسود .

4. القهوة :

هناك الكثير من الأفراد يفضل تناول القهوة ولكنه لايدرك مدي فائدة القهوة في علاج الإمساك . يعمل الكافيين كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي. وغالباً ما ينصح بتناول 1 أو 2 كوب قهوة. كما أن القهوة مدر للبول لذلك لا ينصح بالإكثار حتي لا تؤدي إلي التخلص من الماء الموجود في الجسم .

5. شاي الزنجبيل والهيل :

أجريت دراسة في ديسمبر عام 2009 تم نشرها في المجلة الهندية للكيمياء الحيوية والفيزياء وقد ذكرت بأن 1 معلقة صغيرة من مسحوق الهيل يومياً ولعدة أسابيع . لاحظ الباحثين أنه يؤدي إلي إنخفاض ضغط الدم وعند خلطه مع الزنجبيل والقرفة يعمل علي تحسين الدورة الدموية للحصول علي شاي صحي وتنظيم صحة الجهاز الهضمي .

سوف تحتاج إلي :

1/2 كوب ماء .

2-3 ملاعق عسل .

1 حبات الهيل .

1/2 معلقة صغيرة مسحوق القرفة .

1 معلقة صغيرة من الشاي الأسود .

1/2 كوب حليب .

الخطوات :

سحق حبات الهيل للحصول علي مسحوق وطحنه جيداً وجمع المكونات معاً بداخل مقلاة ما عدا العسل. ترك الخليط يغلي علي نار خفيفة لمدة6-9 دقائق حتي يتحول إلي اللون البني الداكن والتقليب . تناول هذا الخليط 1 – 2 مرة في اليوم .

6. ماء صودا الخبز :

صودا الخبز من أكثر العلاجات الطبيعية المنزلية الفعالة فهي مفيدة بشكل لا يصدق تحقق فائدة تصل إلي 95 % لأن بيكربونات تعمل علي تشجيع خروج الهواء وتخفيف الضغط علي الأمعاء وتحيد الحامض .

سوف تحتاج إلي :

1 معلقة صغيرة من صودا الخبز .

1/4 كوب ماء دافئ .

الخطوات :

خلط معلقة صغيرة من صودا الخبز مع 1/4 كوب ماء دافئ وتناول هذا الخليط مباشرة بعد الإنتهاء من تجهيزه لكي يعمل بشكل جيد .

7. الماء المالح :

الملح الإنجليزي علاج فعال للتخلص من الإمساك لسببين رئيسين وهما الملح يستمد الماء من المناطق المحيطة، تلين البراز وجعل تمرير البراز أكثر سهولة ، ثانياً، يعمل المغنسيوم الموجود في تعزيز تقلصات عضلات الأمعاء الأمر الذي يعجل عملية التمرير سهلة ..

سوف تحتاج إلي :

2 ملاعق صغيرة ملح .

1 كوب ماء أو كوب عصير فواكه .

الخطوات :

العمل علي حل ملاعق الملح في الماء وتناوله في غضون 4 ساعات يحقق الخليط نتائج فعالة ويحدث تنظيم لحركة الأمعاء. قد تحتاج إلي إستخدام جرعة أخري وهي 1/4 معلقة من الملح .

8. عصير الخوخ :

لعل عصير الخوخ واحد من العلاجات الطبيعية القديمة لأنه ملين يحتوي علي نسبة كبيرة من الألياف والسوربيتول . يقوم السوربيتول بتلين البراز لأنه من الكربوهيدرات الطبيعية التي لا يتم تناولها بسهولة . ويسمح للماء بالمرور من خلال الأمعاء وتسهيل البراز .. كن حذر الكميات الزائدة من السوربيتول تسبب الغازات وجعل البراز لين جداً .

سوف تحتاج إلي :

2 أكواب من عصير الخوخ .

الخطوات :

شرب كوب من عصير الخوخ في الصباح والكوب الأخر مساءاً لكي يعمل علي تخفيف الإمساك. يعمل هذا العصير في غضون ساعات. لذلك يجب تناول كوب واحد أولاً لكي يمر إلي الأمعاء قبل محاولة تناول كوب أخر لأن ذلك يعرضك لخطر الإسهال.

9.شاي الهندباء :

الهندباء من الأعشاب الرائعة التي تخفف من أعراض الإمساك لأنها تحتوي علي مكونات ملينة ولطيفة . وعند تجهيز كوب من شاي الهندباء مفيد جداً لأولئك الأفراد الذي يعانوا من الإمساك الناتج عن قلة الأنشطة أو إستهلاك الكثير من الأطعمة المصنعة .

سوف تحتاج إلي :

2 ملاعق من أوراق الهندباء المجففة .

1 كوب ماء ساخن .

الخطوات :

وضع أوراق الهندباء المجففة في الماء وسكب الماء الساخن عليها. العمل علي ترك الأوراق حتي يتم نقعها لمدة 6 – 10 دقائق، يمكنك تناول شاي الهندباء ثلاث مرات في اليوم .

10. زيت الخروع :

يعمل زيت الخروع كملين وعند تناول 1 – 2 ملاعق زيت الخروع علي الريق في الصباح، يساعدك في رؤية النتائج في غضون 8 ساعات لأنه يحفز الأمعاء علي الحركة .

11. الصبار وعصير الفواكه :

يمكنك خلط 2 ملاعق من هلام الصبار مع كوب من عصير الفواكه. تناول هذا الخليط من أجل التخل من الإمساك . لأن الصبار يعمل كملين ويقدم الإغاثة الفورية للإمساك .

12. عصير التفاح :

تناول عصير التفاح ثلاث مرات في اليوم علي الأقل يساعد في تخفيف الإمساك .

13. الحلبة :

عند نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل وشرب هذا الماء في صباح اليوم التالي، تسهم الحلبة في تخفيف الإمساك .

14. الخليط العشبي :

يمكنك مزج القليل من بذور الكتان مع بذور عباد الشمس مع القليل من بذور السمسم طحن المزيج معاً للحصول علي مسحوق ناعم . إضافة معلقة من هذا المسحوق إلي كوب ماء وتناول هذا الخليط يومياً لتخفيف الإغاثة من الإمساك .

15. تناول المزيد من الماء :

ينصح الأطباء بتناول 8 أكواب من الماء يومياً فالماء تلين الأمعاء و ترطيب الطعام الذي تتناوله و تساعد في تدفق الدم لجميع اجزاء الجسم.