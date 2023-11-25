شكرا لقرائتكم خبر عن كنزربانى بين يديك: لتبييض الاسنان كالؤلؤ فى دقيقتين فقط وطرد الرائحة الكريهة وازالة الاصفرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كنز ربانى ينقذ اسنانك من الضياع.. تبييض الاسنان كالؤلؤ أصبح حلم جميع السيدات هي أن تحصل على جميع الأمور التي تجعلها الافضل دائما لتبييض الاسنان والتخلص من الأصفرار التي يتواجد فيها ولأن ابتسامه هوليود هي حلم مميز جداً .

يرى في الكثيرون ولأننا نحاول وبشكل كبير وبشتى الطرق على توفير بعض الوصفات المهمة والسريعة التى تخلصنا من كافة المشاكل التي تتواجد في الجسم لهذا السبب لا يمكنك عزيزتي بعد اليوم ان تقومي بنفق في مبالغ كبيرة جدا عند اطباء الاسنان لمعالجة أسنانك، أو التخلص تمام من الاصفرار التي يتواجد فيها ولكن يمكنك أن تستعيني بالوصفة التي نتحدث عنها اليوم في سوف تبهرك بنتائجها الممتازة.

كنز ربانى ينقذ اسنانك من الضياع.. تبييض الاسنان كالؤلؤ اصبحآ تبييض الأسنانآ أمر هام جداً، يجب فقط أن نقوم بعدم تدمير الاسنان باتباع بعض الطرق الكيميائية التي تؤثر بشكل سلبي على الأسنان التي تسبب لدينا بعض المشاكل الخطيرة، ويفضل فقط ان نقوم باتباع تجربة، صحيه و مميزه جدا في بعض الطرق التي يتواجد أغلبها داخل المنزل وغير مكلفة ولكنها طبيعية لا يتواجد منها هي اضرار.

الفحم النشط: أثبتت بعض الدراسات أن تبييض الأسنان قد يحتاج من أن نقوم باستخدام الفحم النشط لأنه يعتبر من افضل الأقراص التي يمكن أن نقوم بشرائها من جميع الصيدليات و تساعد أيضا على التخلص تماما من جميع المشاكل التى تتواجد فى الأسنان في هذه الطريقة هي :-

اولا نقوم باضافة نصف فنجان من الحليب . مع كمية من أقراص الفحم النشطة. ثم نبدأ بفرك الاسنان جيدا باستخدام فرشاة الأسنان . ونترك هذا المزيج لمدة دقيقة . وبعد ذلك نقوم بغسيل الاسنان جيدا. كملي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

سوف نحصل على بياض ناصع للأسنان. صودا الخبز وعصير الليمون هو من ضمن المميزات التي يجب أن نقوم باستخدامها بكثرة وبشكل مستمر حتى نحافظ على بياض الأسنان والابتسامة الخلابه التى نرغب فيها لذلك سودان خبز وعصير الليمون يجب ان نقوم بخلطهم جيدا ونبدأ باضافة هذا المزيج على الأسنان مباشرة ويتم غسلها بشكل دائم ويومي