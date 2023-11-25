شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب .. ضع حبة بطاطس في حذائك وشاهد بنفسك النتيجة المذهلة التي لم تخطر على بالك ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ضع حبة بطاطس في حذائك وستكون أكثر راحة!. إنه أمر مزعج للغاية، عندما تشتري أحذية جديدة، وتكتشف عندما تصل إلى المنزل، أنها غير مناسبة من حيث المقاس. أحيانًا عن شرائك لها في المحل، كنت تعتقد أنها على ما يرام. وأن المقاس مناسب لقدميك. ولكن عندما تبدأ في ارتدائها، تبدأ أصابع قدميك وكعبك تتألم. الحل هو حبة البطاطس.

يمكنك توسعة حذائك باستخدام البطاطس

على الرغم من أن موظف المبيعات، في محل الأحذية، أخبرك بثقة أن الحذاء إذا كان ضيق، سيمتد قليلاً في الوقت المناسب، إلا أنك ستتألم في هذه الأثناء وهذا ليس ما تريده. اذا ما العمل؟ يمكنك أن تأخذ حذائك إلى صانع الأحذية، لتكبير المقاس. أو يمكنك ببساطة الحد من الألم، والتعامل معه. يبدو أن هذه هي الخيارات، أليس كذلك؟ حسنًا، يمكنك أيضًا وضع حبة من البطاطس!

لتوسعة الحذاء، ستحتاج ترطيب الحذاء من الداخل. يختار بعض الأشخاص وضع الصحف المبللة في أحذيتهم، لكن هذا لا ينجح دائمًا. البطاطس أكثر صلابة بالطبع، لكن يمكن أن تستخدمها لحل مشكلة الأحذية الضيقة.

كيف تستخدم البطاطس لتغيير مقاس الحذاء

خذ اثنين من البطاطس التي تناسب حذائك. تهدف هذه التقنية إلى توسعة الجزء الأمامي من الحذاء لمنح أصابع قدميك مساحة أكبر.

قشر البطاطس، ولف كل واحدة في منشفة ورقية، أو قطعة من الجريدة. ادفع البطاطس في الحذاء واتركها هكذا طوال الليل. أثناء الليل، تجف البطاطس، وتمدد حذائك. إلى جانب شد حذائك، يمكن للبطاطس أيضًا امتصاص الروائح الكريهة من الحذاء. بعد ذلك أخرجها ونظف الحذاء بقطعة قماش نظيفة وستشاهد الفرق.

تعمل هذه التقنية، بشكل جيد مع الأحذية الجلدية. إذا كان لديك حذاء مصنوع من القماش، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة. مع الأحذية القماشية، يمكن أيضًا امتصاص الرائحة والرطوبة من البطاطس في القماش، وهذا ليس ما تريده.