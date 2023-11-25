تراند اليوم : أول تعليق من البائع المصري على تعرضه للإهانة من مستشار "باراك أوباما" في نيويورك

صحيفة الخليج 365: علق البائع المصري "محمد حسين"، على تعرضه للإهانة من مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ستيوارت سيلدويتز.

الانزعاج والابتسام

وقال محمد حسين، إنه منزعج جدًا بعد تلك الحادثة، موضحا أنه لم يعد قادرا على الابتسام حتى بوجه الزبائن بالشكل الكافي كما في السابق.

حادثة كراهية

وتابع أنه جاء إلى الولايات المتحدة قبل 5 أعوام، وأنه يعمل في العربة منذ عام، مبينا أنها المرة الأولى التي يشهد فيها حادثة كراهية.

الجدير بالذكر أن "ستيوارت سيلدويتز" أهان بائع أطعمة في نيويورك، ووصفه بالإرهابي، كما ردد عبارات معادية للإسلام.