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تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف 4 علامات تدل على الشخص الفضولي

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صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 علامات تدل على الشخص الفضولي.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 علامات تدل على الشخص الفضولي وتشمل:

1- من يسألك كم راتبك، ولو أحد سألك هذا السؤال المحرج قل له مثل راتبك.

2- من يسألك كم عندك من أولاد، حاول تتهرب منه بطرح موضوع عن ترند اليوم والانشغال به حتى يبتعد عنك.

3- من يسألك عندك بيت سؤال دايخ، لست ملزماً بالجواب عليه وحاول الخروج من هذا الموضوع.

4- من يسألك أنت متزوج، رد عليه وقل له بتزوجني، وقد يضحك بسخرية من جوابك ويقفل موضوع الأسئلة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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