تراند اليوم : بالفيديو: الباحث "الذبياني" يكشف 4 علامات تدل على الشخص الفضولي

صحيفة الخليج 365: كشف الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني، عن 4 علامات تدل على الشخص الفضولي.

وقال الذبياني، في مقطع فيديو عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": 4 علامات تدل على الشخص الفضولي وتشمل:

1- من يسألك كم راتبك، ولو أحد سألك هذا السؤال المحرج قل له مثل راتبك.

2- من يسألك كم عندك من أولاد، حاول تتهرب منه بطرح موضوع عن ترند اليوم والانشغال به حتى يبتعد عنك.

3- من يسألك عندك بيت سؤال دايخ، لست ملزماً بالجواب عليه وحاول الخروج من هذا الموضوع.

4- من يسألك أنت متزوج، رد عليه وقل له بتزوجني، وقد يضحك بسخرية من جوابك ويقفل موضوع الأسئلة.