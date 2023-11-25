الكشف عن عقوبة مخالفة النوم في غرف الصلاة بوسائل النقل العام

أوضحت الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام، حقوق وواجبات مستخدمي النقل العام، كما تضمنت العديد من الجداول التي تحدد المخالفات وقيمة الغرامة النظامية والعقوبات.

وتنص اللائحة على أن مخالفة النوم في غرف الصلاة أو الأماكن التي يحظر فيها النوم في وسائل النقل العام، تبلغ قيمتها 200 ريال.

وفيما يلي بعض المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن، وعقوباتها:

عدم البقاء جالساً طوال الرحلة: غرامة قدرها 100 ريال.

إزعاج الركاب وموظفي الناقل: غرامة قدرها 200 ريال.

وضع القدم على المقاعد: غرامة قدرها 200 ريال.

كما أكدت اللائحة أنه يحق لمرافق ووسائل النقل العام رفض تقديم الخدمة، لمن يدخل المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة.