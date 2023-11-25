ماذا سيحصل عند إضافة ملعقة قرنفل صغيرة على كوب حليب وشربها على الريق؟

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عدن - ياسمين التهامي - يعتبر القرنفل المطحون من أهم المكونات الطبية في المنزل، ويغنيك عن الدخول إلى الصيدلية، وخاصة عند إضافة ملعقة قرنفل صغيرة على كوب حليب، وشربها على الريق. فهي تعالج: – العقم – ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى – روماتيبزم القلب والمفاصل – آلام المفاصل – الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف – الفواق (الزغطة) – ضعف الهضم – ضعف الذاكرة وسوء الفهم – الغازات في المعدة والامعاء – ضعف عضلات المثانة والتبول اللإرادي وسلس البول – ضعف اللثة والاسنان وآلامهما – الضعف العام والخمول – ضعف الدورة الشهرية – ضعف النظر والعين – حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات – ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته – نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية – آلام الحلق والتهاب اللوز – يساعد في الوقاية من السرطان – القلق والاكتئاب والحالات النفسية – البواسير والتهاب الشرج

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