شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الامارات تعلن رسمياً تمديد إجازة يوم الاتحاد للقطاع الخاص الى هذا التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد نزول رواتب المتقاعدين في السعودية وتنبيه هام للمتقاعدين الجدد 1445

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين إعلانًا حول تحديث إجازة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52. وفقًا للإعلان الجديد، تم تعديل الإجازة لتشمل أيام 2 و3 و4 ديسمبر، حيث ستكون هذه الأيام عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

هذا التحديث يأتي بهدف تمكين العاملين في القطاع الخاص من الاستمتاع بفترة إجازة تكريمًا لعيد الاتحاد، وذلك في إطار دعم الروح الوطنية وتعزيز الاحتفالات بمناسبة هذا الحدث الهام.

تمديد إجازة يوم الاتحاد للقطاع الخاص

تتقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين بأحر التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52. تتمنى الوزارة للإمارات دوام الرخاء والازدهار، وأن يعيش شعبها أوقاتاً سعيدة ومليئة بالتقدم والنجاح.