شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالفيديو: شتائم وملاسنة نارية بين مذيع العربية والمتحدث باسم السلطة الفلسطينية تنتهي بمفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - موعد نزول رواتب المتقاعدين في السعودية وتنبيه هام للمتقاعدين الجدد 1445

نبيل أبو ردينة انسحب من المقابلة التلفزيونية مع مذيع قناة العربية، طاهر بركة، بعد أن سأله عن تصريحات سابقة له بشأن الحرب على قطاع غزة.

ملاسنة نارية بين مذيع العربية والمتحدث باسم السلطة الفلسطينية

في تصريح سابق، سأل المذيع نبيل أبو ردينة عن تصريحات سابقة له حول الحرب على غزة، حيث قال له إذا كانت تلك التصريحات متسرعة أو غير دقيقة، يمكنه التراجع عنها أو نفيها.

رد أبو ردينة بأن من يطرح مثل هذه الأسئلة لا يخدم الشعب الفلسطيني، وأنها ليست معركة بين فتح وحماس بل معركة الشعب مع الاحتلال والإدارة الأمريكية وعملائها في المنطقة.

أشار أيضًا إلى أن مثل هذه الأسئلة تأتي ضمن محاولات بث الأقاويل والتحريض على القيادة الفلسطينية. في تفاعل آخر، اتهم المذيع قناة الحرة بأنها عميلة لإسرائيل.

ورد أبو ردينة بأن إذاعة الحرة هي إذاعة الجيش الإسرائيلي والطابور الخامس. بعد هذا التبادل، اعتبر أبو ردينة أنه لا داعي لمواصلة المقابلة وانسحب منها على الهواء.