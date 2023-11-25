شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كم سعر نيسان التيما 2024 الجديدة في السعودية؟ وما هي أهم مواصفاتها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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تأتي نيسان ألتيما ٢٠٢٤ في السوق السعودي بخمس فئات مختلفة، وتمتاز بمحرك يتسع لسعة 2500 لتر ويتألف من أربعة أسطوانات. يُظهر محركها أداءً قويًا حيث يولد قوة تصل إلى 188 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن لكل متر. تعتبر هذه السيارة من الفئة المميزة في السوق السعودي، حيث تجمع بين الراحة والأداء القوي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين الباحثين عن تجربة قيادة ممتعة وفعّالة.

سعر نيسان التيما 2024 الجديدة في السعودية

تمتلك نيسان ألتيما ٢٠٢٤ تصميمًا خارجيًا يجمع بين الأناقة والشكل الرياضي. تضم واجهة أمامية مزودة بمصابيح LED، وتتميز الجوانب بخطوط انسيابية وجنوط ألمنيوم بمقاسات مختلفة.

المقصورة الداخلية توفر راحة فائقة مع مقاعد أمامية مريحة وشاشة إلكترونية بمقاس 8 بوصة. تتضمن السيارة أيضًا العديد من الأنظمة المتقدمة مثل نظام مراقبة النقطة العمياء وتنبيه الاصطدام الخلفي.

مميزات نيسان ألتيما ٢٠٢٤ تشمل مجموعة واسعة من المزايا:

مقاعد مريحة: تتنوع المقاعد بين قماشية في الفئة الأساسية S وجلدية في الفئة SV، بينما تأتي الفئة SR بمقاعد جلدية مع دعم جانبي إضافي.

تتنوع المقاعد بين قماشية في الفئة الأساسية S وجلدية في الفئة SV، بينما تأتي الفئة SR بمقاعد جلدية مع دعم جانبي إضافي. مساحة داخلية واسعة: توفر مساحة واسعة للركاب في الأمام والخلف، ويتسع الصندوق الخلفي لحوالي 15.3 قدم مكعب.

توفر مساحة واسعة للركاب في الأمام والخلف، ويتسع الصندوق الخلفي لحوالي 15.3 قدم مكعب. تقنيات متقدمة: تشمل شاشة لمس مقاس 8 بوصة، ونظام ملاحة متقدم متصل بالإنترنت، ونظام صوت Bose بـ 8 مكبرات صوت، ودعمًا لتقنيات Apple CarPlay و Android Auto.

تشمل شاشة لمس مقاس 8 بوصة، ونظام ملاحة متقدم متصل بالإنترنت، ونظام صوت Bose بـ 8 مكبرات صوت، ودعمًا لتقنيات Apple CarPlay و Android Auto. أمان متقدم: تحتوي على نظام مراقبة النقطة العمياء وتنبيه الاصطدام الخلفي.

أما عن الأسعار في السوق السعودي، فتبدأ من 98,475 ريال للفئة الأساسية وتصل إلى 148,067 ريال لأعلى فئة SR Midnight Edition.