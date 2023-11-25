انت الان تتابع سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة.. "الأرصاد" تبرز الظواهرَ الجوية للـ24 ساعة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 7:52 صباحاً

كشف المركزُ الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقّعة على المملكة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامّة للأجواء تشهد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وأضاف: أن الفرصة مهيَّأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية. وتابع المركز: في مكة وجازان وجدة "34 مئوية"، وأقلّ درجة حرارة 7 مئوية في طريف والسودة، وأعلى نسبة رطوبة "100%" بسكاكا.

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