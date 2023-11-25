انت الان تتابع "الأرصاد": استمرار حالة الأمطار الخفيفة والرياح بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - خفّض المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، درجة الإنذار إلى اللون الأصفر بمنطقة الرياض، متوقعاً هطول أمطار خفيفة مصحوبة بصواعقَ رعديّة ورياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار من الثامنة مساء أمس الجمعة حتى الثانية ظهر اليوم السبت، بكل من: الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

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