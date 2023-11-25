فيديو مأساوي.. مشاهد لجثث فلسطينيين قصفهم الطيران الإسرائيلي أثناء نزوحهم إلى جنوب غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 25 نوفمبر 2023, 8:13 صباحاً

خلال عودتهم إلى منازلهم شمال قطاع غزة، التقط فلسطينيون فيديو مأساويًّا لمشاهد لجثث مواطنين تحلّلت في أحد الشوارع. وحسب قناة "الحدث" التي بثّت الفيديو المؤلم: ناشد المواطنون سيارات الإسعاف التحرك من أجل انتشال الجثث من الطريق. وأضاف ملتقط الفيديو: هذا المكان خطر جدًّا، ويجب أن نخليه الآن.

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