فيديو.. الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 لإغاثة غزة تصل إلى العريش

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محمد بن مسعود - الدمام - وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة، ضمن جهود مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوّعة شملت موادَّ غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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