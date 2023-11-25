تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري طب وراثي يكشف عن الأمراض الأكثر شيوعاً بسبب زواج الأقارب في المملكة

صحيفة الخليج 365 : كشف استشاري الطب الوراثي زهير رهبيني عن أكثر الأمراض شيوعاً بسبب زواج الأقارب في المملكة.

وقال رهبيني خلال لقائه في برنامج سيدتي أن الأمراض المتنحية هي الأكثر شيوعا في المملكة باعتبار أن الأم والأب لا يظهر عليهما أي أعراض، حيث يكونا أقارب فتكون المورثات المشتركة بينهما أكثر فتكون النسبة لإصابة المولود أكبر.

و الأمراض الوراثية المتنحية: يشترط لظهورها أن يكون الخلل في كلتا المورثتين، وتزداد نسبة حصولها إذا كان الزوجين من نفس العائلة (أي أبناء العم والعمة والخال والخالة)، وذلك لتشابه المورثات لديهما التي انتقلت من الآباء للأبناء ثم للأحفاد.

وأكثر هذه الأمراض انتشارًا:

- الأنيميا المنجلية

- أنيميا البحر الأبيض المتوسط

- مرض ضمور العضلات الشوكي (ويردنيج - هوفمان)

- الأمراض الاستقلابية

- الصمم الوراثي المتنحي (يمثل 70 في المائة من أسباب الصمم الوراثية).