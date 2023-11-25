شكرا لمتابعة خبر عن مخالفة النوم في غرف الصلاة بوسائل النقل العام 200 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام حقوق وواجبات مستخدمي النقل العام كما تضمنت العديد من الجداول التي تحدد المخالفات وقيمة الغرامة النظامية والعقوبات.

ونصت اللائحة على أن مخالفة النوم في غرف الصلاة او الأماكن التي يحظر فيها النوم في وسائل النقل العام تبلغ قيمتها 200 ريال

وبرزت عقوبات بعض المخالفات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن:

-عدم البقاء جالساً طوال الرحلة : 100 ريال

– ازعاج الركاب وموظفي الناقل: 200 ريال

– وضع القدم على المقاعد : 200 ريال

فيما أكدت أنه يحق لمرافق ووسائل النقل العام رفض تقديم الخدمة، لمن يدخل المرفق أو الوسيلة بملابس متسخة بشكل يضر المرفق أو الوسيلة.