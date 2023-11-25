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ويمتلك منتزه الشراع بجدة مجموعة من الألعاب الرملية والتي تساعد الطفل على الاستفادة من أشعة الشمس وتنمي مواهبه وقدراته في اللعب والمشاركة، وبالتأكيد لا يخلو أي منتزه من منطقة الألعاب الإلكترونية المشوّقة، وفي مقدمتها ألعاب البلاي ستيشن بالإضافة إلى الألعاب الرياضية الأخرى ومن أبرزها لعبة البلياردو.

كما وتتصل جزيرة الشراع جده بتراس مزود بجلسات بحرية خيالية، بواسطة جسر فوق الماء، ويضم فيه أيضاً مطعم راقي يقدم أشهى الأطباق والوصفات المحلية والعالمية الشهية، ويعتبر منتجع الشراع من أجمل منتجعات جدة على الاطلاق لما يوفره من رفاهية وخدمات مميزة.

أين تقع جزيرة الشراع في جدة؟

جزيرة الشراع في جدة تعتبر واحدة من الوجهات الترفيهية الرائعة في المملكة العربية السعودية، وهي شبه جزيرة اصطناعية على كورنيش البحر الأحمر.

تتميز بتصميمها الجمالي الرياضي والأشرعة البيضاء المتداخلة، التي تُستخدم كمظلات حماية من أشعة الشمس الحارة، وتغطي مساحة واسعة تبلغ 4,000 متر مربع.

تمتاز الجزيرة بتوفير مساحات خضراء وجلسات ساحرة، وتحتوي على مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية والمطاعم الفاخرة. يتميز التصميم بالحفاظ على الواجهة الطبيعية والجمالية للمكان، وتُبرز مكيفات بشكل جزوع نخيل لتوفير تبريد للأجواء في الأيام الحارة.

تحتوي جزيرة الشراع على مسابح مائية آمنة للأطفال، وصالة للأطفال الصغار لتعلم الفنون والرسم، إلى جانب العديد من الأنشطة التعليمية والبرامج الترفيهية المسلية. كما تتيح الجزيرة إمكانية إقامة المناسبات والحفلات في قاعة واسعة.

يوفر المنتزه أيضًا منطقة للألعاب الرملية وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى مساحات للألعاب الرياضية والتسلية. ويتصل بتراس بحري يضم مطعمًا راقيًا يقدم أطباقًا محلية وعالمية.

منتجع الشراع يعتبر واحدًا من أجمل منتجعات جدة، حيث يقدم خدمات رفاهية ومناطق للإقامة المميزة، بالإضافة إلى إطلالات ساحرة وخدمات متنوعة.