تراند اليوم : مسؤولون إسرائيليون يكشفون تفاصيل الاتفاق في ثاني أيام الهدنة.. وعدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم

صحيفة الخليج 365: أفاد مسؤولون إسرائيليون اليوم السبت بأن إسرائيل ستفرج في اليوم الثاني للهدنة بين الطرفين في قطاع غزة عن 42 معتقلا فلسطينيا، بينما ستطلق حركة حماس سراح 14 محتجزا لديها

وقالت إدارة مصلحة السجون في إسرائيل: "تلقينا قائمة بأسماء 42 أسيرة، وأسيراً طفلاً سيتم الافراج عنهم في الدفعة الثانية من صفقة التبادل".

وكان اليوم الأول من الهدنة المؤقتة، المقررة لأربعة أيام والتي تمّ التوصل إليها بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والأطفال.