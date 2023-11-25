تراند اليوم : بالفيديو.. استشاري يكشف عن أكثر مرض يصيب المعلمات

صحيفة الخليج 365: كشف استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة، الدكتور محمد الشمري، عن أكثر مرض قد يصيب المعلمات.

وقال "الشمري"، خلال ظهوره ببرنامج "سيدتي": "مرض دوالي الساقين هو تمدد وتوسع للأوردة السطحية في الأطراف السفلية، نتيجة خلل في الصمامات، مما يؤدي لارتجاع الدم من الجسم إلى الأطراف السفلية".

وأضاف: "تُصاب المعلمات بهذا المرض، بسبب الوقوف لساعات طويلة، أثناء الحصص الدراسية، تصل في بعض الأحيان إلى 6 ساعات بشكل يومي على طول العام الدراسي".

وأشار استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة إلى أن أخطر عامل لحدوث دوالي الساقين هو الوقوف لساعات طويلة بشكل متكرر.

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