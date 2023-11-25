شكرا لقرائتكم خبر عن سحب ممطرة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار فرصة ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.

وتشمل تلك المناطق جازان، عسير، الباحة، مشيرًا إلى أنها قد تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الطقس في السعودية اليوم

في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

حالة البحر وحركة الرياح

وكذلك ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الطقس في الشرقية

وكان نبه المركز الوطني للأرصاد من شبورة مائية (ضباب) على بعض أجزاء من المنطقة الشرقية، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا، يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه عددًا من المناطق، من بينها الجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة، كما شمل الظهران، الأحساء، العديد، بقيق، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا.

الطقس في الرياض

الطقس في مكة المكرمة

الطقس في الحدود الشمالية

الطقس في الجوف

الطقس في منطقة عسير