شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم جازان" يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان جاهزيتها لاستقبال أكثر من 220 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1400 مدرسة غدًا، للعودة إلى مقاعد الدراسة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الإدارة جاهزية كافة مدارسها لاستقبال الطلاب والطالبات منذ وقت مبكر.

جاهزية مدارس جازان

وجرى ترحيل مقررات الفصل الدراسي الثاني إلى جميع المدارس بنسبة %100 بالتكامل مع الإدارات المعنية.

هذا إضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوجيه الطلابي لتقديم الدعم المناسب للطلاب والطالبات ولأسرهم من الناحية النفسية والاجتماعية والتربوية.

متابعة الانضباط المدرسي

وأشار المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، إلى اعتماد خطط لفرق العمل والدعم والمساندة لمتابعة الانضباط المدرسي وسير العملية التعليمية وفق الخطط المعتمدة.

ولفت إلى إطلاق حزمة من البرامج وورش العمل واللقاءات التربوية إضافة لإعداد الخطط الخاصة بمبادرتي قادرون ومنافسون لتحسين نتائج الاختبارات الوطنية والدولية.