السعودية | شفا الطائف.. وجهة رائدة ترتقي بالقطاع السياحي إلى آفاق الطبيعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

يتمتع مركز الشفا بمحافظة الطائف في ظل هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة، بنسيج جغرافي وتضاريس طبيعية بكر ونقية، تحظى فيه الأودية والشعاب الخضراء بين سلسلة جبال السروات، بتنوع أحيائي غني، وتجاذب للنباتات البرية على سفوح الجبال، التي تجد من شفا الطائف بيئة فريدة تستقطب العديد من أهالي المحافظة والزوار.

ويقدم مركز الشفا تجارب لا تُنسى وسط جمال الطبيعة وسحرها، حيث يعد ركيزة أساسية للنموذج السياحي القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة، ويرمز ارتفاعه عن سطح البحر كأعلى قمة جبلية، إلى الأفق الأرحب الهادف لإستراتيجية السياحية الريفية، التي تشجع الزائرين والسائحين والمستثمرين على الاستفادة من الإمكانات الهائلة والمقومات الطبيعية المتنوعة والجمال الطبيعي الآسر.

ويحظى الشفا بشهرة من خلال تضاريسه المتفاوتة بين الجبال والمرتفعات التي تمتاز بالأفلاج الطبيعية والعيون المتدفقة من سفوحها، علاوة على طقسها الجبلي الماطر، بتجربة سياحية فريدة من نوعها ومختلفة عن مثيلاتها من مدن ومناطق المملكة، لما تمثله درجات الحرارة المنخفضة من عنصر فعال وجاذب للزوار على مدار العام، ليكون شفا الطائف معياراً رئيساً في توافد السائحين إلى الخليج 365 الجبلية الخصبة بالمملكة.

ويشكّل قطاع السياحة في مركز الشفا مصدراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية لمحافظة الطائف، حيث يشهد المركز تنفيذ العديد من المشروعات السياحية، مثل: الفنادق والمنتجعات والمجمعات السكنية المتكاملة المناسبة للبيئة والتنمية الريفية.