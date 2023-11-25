شكرا لمتابعة خبر عن سيارة أجرة في شوارع باريس تتزين بشعار الرياض إكسبو 2030.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تزينت سيارة أجرة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بشعار الرياض إكسبو 2030 قبل إعلان النتائج في 28 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يشهد الاقتراع الذي سيجري بالمكتب الدولي للمعارض، يوم الثلاثاء المقبل؛ بمشاركة 173 دولة، الإعلان عن المدينة الفائزة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وتدخل ثلاث دول في منافسة لاستضافة المعرض، هي: المملكة، وكوريا، وإيطاليا، وتشير المعطيات إلى فوز الرياض التي قدّمت ملفها تحت شعار “حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل”، على أن تتم إقامة المعرض في الفترة من 1 أكتوبر 2030، إلى 31 مارس 2031.